Festival di Castrocaro, la finale con Stefano De Martino su Rai 2 stasera giovedì 27 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Festival di Castrocaro su Rai 2 la finale condotta da Stefano De Martino, chi vincerà? Edizione numero 63 per il Festival di Castrocaro, altro storico appuntamento con la musica italiana che nel corso degli anni ha lanciato grandi artisti italiani. La finale sarà in onda giovedì 27 agosto in contemporanea su Rai 2 e Radio 2 condotta da Stefano De Martino. A fare da cornice all’evento, il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Una serata all’insegna delle normative anti- Covid che hanno accompagnato anche le selezioni che si sono svolte a casa portando comunque alla scelta di 8 ragazzi che proveranno a raggiungere nomi come Eros ... Leggi su dituttounpop

AchilleCasini : @mazzettam Il festival di Castrocaro - LorenzoMainieri : @castrocaro2020: annunciata la giuria - AleBerlo : @Michele_Anzaldi Ed io che pensavo che il festival delle voci nuove di Castrocaro fosse seguito ormai solo da @giandomenico87 - reinagio76 : @Michele_Anzaldi @MiaomiaoCh Festival di Castrocaro ? - PietroLodi4 : @MaidenVojage @MPSkino La nave di Capodanno (Rai 1, Rai 2, 2003) - co-conduttrice Compagni di squola (Rai 1, 2004)… -