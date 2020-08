Federico Fashion Style positivo al covid 19 racconta la sua esperienza ad Agorà (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dice di non essere andato in discoteca, di non aver frequentato un certo tipo di luoghi ma evidenza anche che in Sardegna, i controlli erano davvero molto pochi, come poche erano anche le mascherine nei locali come ristoranti e bar. Federico Fashion Style ospite della puntata di Agorà in onda questa mattina su Rai3, spiega come è stata la sua breve vacanza in Sardegna, dopo la quale ha scoperto di essere positivo al covid 19. Sottolinea che avendo una bambina di tre anni, sua figlia, non ha frequentato nessuna discoteca, anche per non mettere a rischio la vita della piccola. Ma non è bastato, visto che alla fine si è ammalato lo stesso. Mentre era in Sardegna ha iniziato ad avere i primi sintomi, ha fatto un sierologico risultato negativo e ha deciso di tornare quindi a ... Leggi su ultimenotizieflash

fanpage : #FedericoFashionStyle partito dalla Sardegna con la febbre - gemini9500 : RT @fanpage: #FedericoFashionStyle partito dalla Sardegna con la febbre - MMeaningless : Scopro ora l’esistenza di tale Federico fashion style che mentre aspettava i risultati del tampone (positivo) bazzi… - sabahelher : RT @Adnkronos: Federico Fashion Style: 'Nessun controllo al ritorno dalla #Sardegna' - Simo07827689 : RT @fanpage: #FedericoFashionStyle partito dalla Sardegna con la febbre -