Federico Fashion Style positivo al Coronavirus, “Ho sintomi stranissimi..” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’elenco dei personaggi noti che hanno contratto il Coronavirus si allunga sempre di più. Nelle ultime ore, infatti, anche Federico Fashion Style ha annunciato di avere il Covid-19 e di trovarsi in isolamento con sintomi in compagnia della moglie e della figlia. Per il ragazzo la conferma del contagio è arrivata dopo il rientro da un viaggio in Sardegna. Si era recato in vacanza a Porto Cervo, in provincia di Sassari, per trascorrere alcuni giorni di relax insieme alla sua famiglia. Una volta fatto il tampone al rientro a Roma, però, l’amara sorpresa con la scoperta della positività al test. Vediamo le sue parole. Federico Fashion Style in isolamento domiciliare Rientrato da una vacanza in Sardegna, ... Leggi su kontrokultura

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - fanpage : #FedericoFashionStyle partito dalla Sardegna con la febbre - agorarai : La storia di Federico (Fashion Style) Lauri risultato positivo al COVID-19 #agorarai - Adnkronos : Federico Fashion Style: 'Nessun controllo al ritorno dalla Sardegna' - Stritolamilouis : RT @Viperissima_: Ma quanto mi sta sul cazzo Federico Fashion Style. -