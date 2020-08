Federfarma preoccupata, "mancheranno i vaccini antinfluenzali" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per la prossima campagna vaccinale contro l’influenza si stima un incremento del 50%, per un totale di oltre 1,2 milioni di vaccini, ma c’è il rischio che queste dosi di vaccino non siano disponibili in farmacia. C’è infatti la “sostanziale impossibilità dalle aziende farmaceutiche di cedere alle farmacie dosi vaccinali, perché la produzione è stata assorbita dalle richieste delle Regioni, i cui acquisti sono aumentati in media del 43% circa, con picchi anche superiori al 100%, rispetto alla stagione 2019-2020”.A sottolinearlo è Marco Cossolo, presidente di Federfarma, che rappresenta oltre18mila farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. “Questo significa che, in assenza di un canale capillarmente diffuso e facilmente raggiungibile da ... Leggi su huffingtonpost

