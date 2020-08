Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maria Carmela Longo guidava la sezione femminile. Ma per la procura antimafia avrebbe elargito concessioni ai boss detenuti nel penitenziario di San Pietro Leggi su repubblica

La conoscevano come funzionaria integerrima, scrupolosa, puntigliosa nell’osservare regole e procedure. Ma ieri mattina, della direttrice della sezione femminile di Rebibbia Maria Carmela Longo, chi c ...Si tratta di Maria Carmela Longo, è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa Faceva piccoli e grandi favori ai capimafia, concessioni magari grazie a ce ...