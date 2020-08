Favori ai boss delle ‘ndrine dietro le sbarre. Arrestata l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria. E’ accusata di concorso esterno in associazione mafiosa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si trova ai domiciliari da ieri, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, Maria Carmela Longo, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei Sostituti della Dda Stefano Musolino e Sabrina Fornaro. L’ex direttrice, secondo la Dda, avrebbe messo in atto “una sistematica violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario e delle circolari del Dap”, concorrendo “al mantenimento ed al rafforzamento delle associazioni a delinquere di tipo ‘ndranghetistico”. La Longo avrebbe, inoltre, avallato “le richieste dei detenuti ristretti presso la casa circondariale ... Leggi su lanotiziagiornale

fcolarieti : Favori ai boss delle ‘ndrine dietro le sbarre. Arrestata l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria. E’ accusat… - Straccia2 : RT @anis_epis: Favori ai clan calabresi: arrestata Maria Carmela Longo direttrice della sezione femminile del carcere di Rebibbia. Per la p… - lore944 : RT @neXtquotidiano: La direttrice di Rebibbia arrestata con l’accusa di aver fatto favori ai boss della ‘ndrangheta A Propaganda Live spie… - Satryland59 : RT @neXtquotidiano: La direttrice di Rebibbia arrestata con l’accusa di aver fatto favori ai boss della ‘ndrangheta A Propaganda Live spie… - AnnamariaBosia : RT @anis_epis: Favori ai clan calabresi: arrestata Maria Carmela Longo direttrice della sezione femminile del carcere di Rebibbia. Per la p… -