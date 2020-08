Fase 3: taglio ore lavoro a parità stipendio, a studio misura 'crea-occupazione' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Lavorare meno, a parità di stipendio, per aprire margini a nuove assunzioni con il sostegno dei fondi Ue. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle ipotesi alle quali lavorano il governo e la maggioranza per il pacchetto lavoro da inserire in Legge di Bilancio. Nelle opzioni allo studio la misura 'crea-occupazione' prevede una riduzione delle ore di lavoro garantendo salario invariato con l'ausilio dei fondi europei del programma anti-disoccupazione Sure con l'obiettivo di liberare spazi per nuove assunzioni. Una misura in esame anche in Francia e Germania essendo 'sponsorizzata' dallo stesso programma Ue. Facendo seguito alla richiesta di assistenza finanziaria di uno Stato ... Leggi su liberoquotidiano

Fabio_DAmico50 : @DonatoRobilotta @baiasilente @GiovaValentini @MassimoLeaderPD Nella spiega sui costi della politica dei M5S c'è al… - gpsbarra : @GiovaValentini Questo non è solo un taglio lineare, è un taglio lineare e grossolano: aprirà una fase confusa e in… - Lex99438816 : @Mov5Stelle Non è affatto vero. In passato ci sono stati politici di spessore senza bisogno del taglio. Voi siete… - AbBrioschi : @cmterzi Domanda. x La variante di Zogno, da tempo in fase di completamento, non è ulteriormente stanziato niente… - eliophilia : Silvia col tipico taglio corto che vuoi far crescere ed è in quella fase oscena di mezzo che dura almeno 6 mesi (ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase taglio Taglio cuneo fiscale e aumento in busta paga: istruzioni Inps QuiFinanza Fase 3: taglio ore lavoro a parità stipendio, a studio misura 'crea-occupazione'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Lavorare meno, a parità di stipendio, per aprire margini a nuove assunzioni con il sostegno dei fondi Ue. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle ipotesi alle q ...

Referendum, il costituzionalista Clementi a TPI: “Tagliare il numero dei parlamentari non basta: vi spiego perché”

Nel 2016 fu tra i più decisi sostenitori della riforma costituzionale firmata Renzi-Boschi. Anche in quel caso – come nella riforma che sarà oggetto di referendum il 20 e 21 settembre – era previsto i ...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Lavorare meno, a parità di stipendio, per aprire margini a nuove assunzioni con il sostegno dei fondi Ue. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle ipotesi alle q ...Nel 2016 fu tra i più decisi sostenitori della riforma costituzionale firmata Renzi-Boschi. Anche in quel caso – come nella riforma che sarà oggetto di referendum il 20 e 21 settembre – era previsto i ...