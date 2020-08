False assunzioni per accedere alla cassa integrazione: 3mila aziende nel mirino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oltre 400 le imprese sia in Sicilia che in Campania, ad aver fatto ricorso a questo metodo per ottenere la cassa integrazione. Netto l’aumento rispetto al 2019, quando in tutto l’anno erano state mosse denunce per 2300 aziende. Il ricorso alla cassa integrazione è stato spesso fondamentale per le aziende in questa prima fetta di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : False assunzioni False assunzioni per accedere alla cassa integrazione: 3mila aziende nel mirino MeteoWeek Accademia Nazionale dei Lincei: concorsi per 6 assunzioni

n.2 Collaboratori Amministrativi in materia di Archivistica – Cat. C, posizione economica C1; n.1 Collaboratore Amministrativo in materia di Comunicazione – Cat. C, posizione economica C1; n.1 Collab ...

PD Enna: contributi elargiti, a ridosso delle amministrative, assunzioni effettuate e da effettuare da parte dell’ASP

In merito alle notizie diffuse su promesse elettorali aspettando le elezioni comunali a Enna si riportano di seguito le dichiarazioni rilasciate da Fabio Venezia, membro della segreteria del PD region ...

n.2 Collaboratori Amministrativi in materia di Archivistica – Cat. C, posizione economica C1; n.1 Collaboratore Amministrativo in materia di Comunicazione – Cat. C, posizione economica C1; n.1 Collab ...In merito alle notizie diffuse su promesse elettorali aspettando le elezioni comunali a Enna si riportano di seguito le dichiarazioni rilasciate da Fabio Venezia, membro della segreteria del PD region ...