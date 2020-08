Fall Guys è ora il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il coloratissimo battle royale Fall Guys sta andando molto bene, ma probabilmente questo lo sapevate già.Oggi, però, PlayStation ha svelato che Fall Guys è ora diventato il gioco PlayStation Plus più scaricato di tutti i tempi, su base globale.Questa è un'impresa, considerando che il servizio ha distribuito giochi "gratuiti" di un certo peso e che tra le sue offerte abbiamo trovato titoli di grande successo come Grand Theft Auto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

