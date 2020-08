Fall Guys è il titolo più scaricato della storia del PS Plus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Poco fa l’annuncio tramite Twitter di Sony e PlayStation: Fall Guys è il gioco più scaricato della storia del PS Plus, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata La storia del PlayStation Plus è stata una storia vissuta con grande intensità da parte di tutti gli utenti Sony. Il servizio offerto dalla casa nipponica ha visto cambiamenti di prezzo e grande varietà di titoli offerti gratuitamente. Il mese di Agosto 2020 entrerà nella storia per aver messo a disposizione della community quello che è, ad oggi, il gioco più scaricato della storia del PS Plus: ... Leggi su tuttotek

PlayStationIT : Ad oggi, Fall Guys è il gioco per #PSPlus più scaricato di tutti i tempi a livello globale. Congratulazioni a… - nattyrodolphi : @whindersson FALL GUYS REAL LIFE AHHAHAHAHAHAHAHAHAH - rossi20_rossi : RT @PlayStationIT: Ad oggi, Fall Guys è il gioco per #PSPlus più scaricato di tutti i tempi a livello globale. Congratulazioni a @Mediatoni… - Console_Tribe : Fall Guys è il gioco più scaricato del PS Plus di sempre e supera i 7M di vendite su Steam - - marcobruno999 : RT @lnzpcr: Abbiamo già il momento di calciomercato più bello del 2020: il Corriere che fa una diretta pensando nell'annuncio di Messi, inv… -