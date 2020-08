Faggiano: “Younes? Domattina parleremo con il mister e faremo le nostre scelte” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il nuovo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di presentazione di oggi. Ha confermato che ci sono alcune operazioni in fase avanzata e risposto anche ad una domanda su Younes “Valuteremo insieme al mister sia le entrate che le uscite”. Sarà un mercato difficile? “Anche Inter e Juve non si sono mosse. Il tempo è poco, soprattutto perché il campionato inizierà tra poco”. Younes e Juan Jesus interessano? “Domattina ci incontreremo con il mister e anche in base al modulo che vorrà utilizzare faremo le nostre scelte”. L'articolo Faggiano: “Younes? Domattina parleremo con il ... Leggi su ilnapolista

