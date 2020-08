Faggiano: “Tecnico? Dobbiamo aspettare poco. C’è tanto entusiasmo al Genoa” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il nuovo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, si è presentato oggi alla stampa. Queste le sue parole: “Mi sono buttato a capofitto e sono venuto con tanto entusiasmo per cercare di dare una mano importante al Genoa. Ci credo tanto. Vengo da una società doveva abbiamo lavorato bene, avevo ancora due anni di contratto ma allo stesso tempo ho sentito di cambiare situazione e venire al Genoa. Il Genoa è il Genoa. Io sono pugliese ma ho tanti amici che tifano Genoa. La scelta per venire qua è stata veloce, però non è stato facile lasciare una famiglia, più di una società. Allenatore? Dobbiamo aspettare poco, l’allenatore non si prende da un momento all’altro, soprattutto se si parla con ... Leggi su alfredopedulla

