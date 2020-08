F1 GP Italia 2020, Sticchi Damiani: “Abbiamo invitato 250 medici alla gara” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ”Abbiamo invitato 250 medici che lottano contro il Covid-19 ad assistere alla gara e saranno gli unici spettatori ammessi visto che il Gp si correrà a porte chiuse”. Queste le parole di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia (Aci) e vicepresidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia) in vista del Gran Premio d’Italia di Formula 1. “Era doveroso – spiega Sticchi Damiani al Corriere della Sera – mostrare al mondo il volto di coloro i quali hanno lavorato anche sedici ore al giorno contro un mostro invisibile e letale. Mi auguro che ci siano tutte le massime autorità Italiane a Monza per tributare loro un lungo ... Leggi su sportface

ilfoglio_it : Oggi il ministro cinese Wang Yi incontra Di Maio e fuori dalla Farnesina gli attivisti manifestano contro l'autorit… - petergomezblog : Inni a Mussolini e post contro il 25 aprile: il candidato sindaco di Forza Italia e Italia Viva a Corsico nella buf… - il_pucciarelli : La prima alleanza sul territorio tra Forza Italia e Italia Viva comincia abbastanza bene ?? - sologiuma : RT @GDF: #GDF #Biella: scoperta società esterovestita con sede #fittizia in #Liechtenstein, ma di fatto residente in #Italia. #Evasione di… - gracco63 : RT @GDF: #GDF #Biella: scoperta società esterovestita con sede #fittizia in #Liechtenstein, ma di fatto residente in #Italia. #Evasione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 2020

Sky Sport

Il PS Plus è in offerta in tutta Europa, Italia compresa, con uno sconto che sarà però attivo soltanto una settimana, quindi bisogna sbrigarsi! Il PS Plus è in offerta in tutta Europa, Italia compresa ...Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei 2020 di ciclismo su strada. La gloria va a Elisa Balsamo, che vince in volata la prova in linea femminile della categoria Under 23 e r ...