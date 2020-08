Espn: Messi avrebbe chiamato Neymar per chiedergli di giocare assieme al Manchester City (Di mercoledì 26 agosto 2020) Spuntano nuovi retroscena in merito all’addio di Lionel Messi al Barcellona, per cui mancherebbe solo l’ufficialità. Non è un segreto che il Manchester City sia in pole position per aggiudicarsi il fenomeno argentino in caso di separazione dal club catalano. Secondo quanto riportato da Espn in Brasile, Lionel Messi avrebbe chiamato Neymar chiedendo al brasiliano la sua disponibilità di andare insieme a giocare al Manchester City, e non al Barcellona. Leggi su sportface

SC_ESPN : ¿City? ¿Inter? ¿PSG? El futuro de Leo Messi será en... ?? - JonaMatiolero : @MotoGP_ESPN A Messi ?? - Bruhannale : Lionel Messi Cuccitini spoke with #ManCity coach Pep Guardiola. #Barcelona #ManCity - diegocora_ESPN : RT @SC_ESPN: ¿City? ¿Inter? ¿PSG? El futuro de Leo Messi será en... ?? - RUBSA61 : @joserra_espn Messi siempre Messi -