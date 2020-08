Esondazione in Cina travolge ogni cosa | video (Di mercoledì 26 agosto 2020) È esondato il fiume Yangzi, detto il fiume Azzurro, nella zona della Diga delle tre Gole. Grande allarme per la popolazione che vive nei pressi della zona. Il video è stato girato da una abitazione. Leggi su panorama

Inondazioni in Cina: le piogge torrenziali degli ultimi giorni e l’esondazione del Fiume Azzurro, nella Diga delle Tre Gole, hanno travolto tutto come uno tsunami Piogge torrenziali ed inondazioni in ...MALTEMPO IN CINA, FRANE, ALLUVIONI E CASE DISTRUTTE; ALLAGAMENTI ANCHE AD HONG KONG - Sono giornate difficili per la Cina specie sud-orientale, colpita da una stagione delle piogge insolitamente inten ...