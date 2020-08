Esercitazione nel Mediterraneo per frenare Erdogan. Lui insiste: “La Grecia ci affronti o stia alla larga” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Perché proprio adesso Cipro, Grecia, Francia e Italia hanno deciso di far valere una presenza congiunta nel Mediterraneo orientale? L’Esercitazione Eunomia, in programma a sud di Cipro da oggi fino al 28 Agosto, non è solo il frutto della costante collaborazione tra i quattro paesi (Quartet Cooperation Initiative) ma si inserisce in un momento delicatissimo, caratterizzato dall’escalation delle provocazioni militari di Erdogan nell’Egeo. Le finanze della Turchia stanno attraversando un momento complicato e da tempo il presidente turco ha compreso che la sua unica ancora di salvezza si trova alla voce energia. Per questa ragione ha avviato da tre anni una strategia di rivendicazione dei diritti nelle acque cipriote e elleniche al fine di prendere parte allo sfruttamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

