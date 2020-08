Eseguita l’autopsia sul piccolo Giole, parla l’avvocato Venuti: “Presenti attacchi da macro fauna”. Si cercano altre parti del corpo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non si sono mai fermate le ricerche di resti umani del piccolo Gioele nelle campagne di Caronia (Messina). Ne dà conferma l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Daniele Mondello, il papà di Gioele e marito di Viviana Parisi arrivato al policlinico di Messina. “Faranno ulteriori ricerche – spiega Venuti – perché ci sono ancora delle parti mancanti del corpo, quindi verranno fatte ulteriori ricerche in quella zona”. Poi l’avvocato ha aggiunto: “Il corpo presenta attacchi da parte della macro fauna, sarà analizzato il cranio per vedere se ci sono stati dei traumi che hanno interessato quella zona e saranno fatti ulteriori accertamenti. Ancora non è possibile chiarire i ... Leggi su ilfattoquotidiano

