Esclusiva: Reggiana, trattativa concreta per Sarzi Puttini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Daniele Sarzi Puttini è nel mirino della Reggiana. Il terzino sinistro classe 1996 ha un contratto con il Carpi in scadenza il prossimo giugno e quasi sicuramente lascerà il club emiliano. I contatti con la Reggiana stanno entrando nel vivo e ci sono buone possibilità che la trattativa si concretizzi. Foto: Logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Continua a ribollire il calciomercato della Reggiana, pronta a chiudere un colpo a parametro zero per il reparto difensivo. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di SerieBnews.com, la società emi ...