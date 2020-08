Esclusiva: Pordenone, contatti per Riccardi e Mallamo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Pordenone prosegue nella politica che ha dato grosse soddisfazioni negli ultimi anni. Adesso nel mirino ci sono due ragazzi di indubbio talento: si tratta di Alessio Riccardi della Roma (apprezzato anche dalla Juve) e di Alessandro Mallamo rientrato all’Atalanta dal prestito con la Juve Stabia. Il Pordenone segue anche Calò e Falcinelli, entrambi obiettivi della Reggina. Foto: logo Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Esclusiva: Calò è sfida tra Reggina e Pordenone - #Esclusiva: #sfida #Reggina #Pordenone - Noovyis : (Esclusiva: Calò, è sfida tra Reggina e Pordenone) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Pordenone

alfredopedulla.com

PORDENONE- Arrivano da 10 Paesi europei (Lituania, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Svizzera, Polonia, Slovenia, Portogallo) e sono i più talentuosi musicisti al mondo: anche in un periodo ...PORDENONE Pordenonelegge 2020: nel conto alla rovescia per l'avvio della 21^ edizione si apre oggi, esclusivamente online, la prenotazione degli incontri per gli Amici di Pordenonelegge di Natale 2019 ...