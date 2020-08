Esclusiva: Llorente, tre club italiani in fila. E non solo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fernando Llorente lascerà il Napoli, deve soltanto scegliere. Sono arrivate proposte ufficiali dalla Serie A: sono in fila Genoa (che spinge anche per Younes), Parma e Benevento. Ma Llorente ha altre proposte: due dalla Liga, una dalla Germania e una dalla Premier. Quindi la scelta spetta a lui con la certezza che il suo futuro sarà lontano da Napoli. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AitorCester : RT @CannavoFabio: Mercato #Napoli, su #Llorente piomba la #RealSociedad [ESCLUSIVA] - CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: Mercato #Napoli, su #Llorente piomba la #RealSociedad [ESCLUSIVA] - CannavoFabio : Mercato #Napoli, su #Llorente piomba la #RealSociedad [ESCLUSIVA] -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Llorente Esclusiva: Llorente, tre club italiani in fila. E non solo alfredopedulla.com VIDEO FV, AG. LLORENTE E PICCINI AL CS: SONDAGGI/OFFERTE MA...

Via alle grandi manovre, in attesa che il mercato viola si sblocchi concretamente. Per ora al centro sportivo vanno in scena sondaggi e proposte tra i direttori Pradè e Barone e intermediari di mercat ...

Via alle grandi manovre, in attesa che il mercato viola si sblocchi concretamente. Per ora al centro sportivo vanno in scena sondaggi e proposte tra i direttori Pradè e Barone e intermediari di mercat ...