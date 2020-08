Erjona Sulejmani da urlo: lato b in evidenza per l’ex lady Dzemaili (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Erjona Sulejmani ha divulgato un’immagine provocante sui social network, ritraente se stessa a bordo di uno yacht. L’ex compagna di Blerim Dzemaili ha palesato il suo lato b da urlo, scatenando l’entusiasmo dei suoi seguaci, sorpresi dalla scelta della meravigliosa modella. View this post on Instagram 🦋 #ErjonaSulejmani A post shared by Erjona Sulejmani (@Erjona Sulejmani) on Aug 26, 2020 at 8:07am PDT Leggi su sportface

