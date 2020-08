Ericsson e Unicef insieme per mappare la connettività nelle scuole (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - Ericsson e Unicef annunciano una partnership a livello globale per contribuire a mappare la connettività delle scuole in 35 Paesi entro la fine del 2023. mappare il panorama della connettività Internet delle scuole e delle relative comunità circostanti è un primo passo fondamentale per fornire a ogni bambino l'accesso a opportunità di apprendimento digitali. Questo impegno congiunto di Ericsson e Unicef rientra nell'iniziativa Giga. Lanciata lo scorso anno e guidata da Unicef e dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union - Itu), Giga intende connettere ogni edificio scolastico a Internet. Ericsson è il ... Leggi su iltempo

