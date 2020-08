Era Maryam di The Voice: a 21 anni, con le treccine la riconoscete? [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) È stata la vincitrice della quinta edizione di The Voice of Italy, nonché uno dei suoi volti più amati. Stiamo parlando di Maryam Tancredi, nata a Somma Vesuviana nel 1999. Nel talent show, l’avevamo vista entrare a far parte del team di Al Bano Carrisi, che aveva preso davvero a cuore la giovane e talentuosa ragazza. In finale era riuscita a trionfare contro Beatrice Pezzini, classificatasi al secondo scalino più alto del podio, e ad Andrea Butturini, che era invece tornato a casa con la medaglia di bronzo. L’esperienza a The Voice of Italy Come prevedibile, l’esperienza vissuta a The Voice of Italy ha profondamente segnato Maryam Tancredi. E ne ha cambiato la vita. «È cambiata principalmente perché mi sono iscritta al conservatorio, ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Maryam Maryam Rajavi: L’inserimento nella lista nera del direttore del carcere Evin… politicamentecorretto.com Maryam Rajavi: L’inserimento nella lista nera del direttore del carcere Evin e il rifiuto di visto ai 13 assassini del dottor Kazem Rajavi è...

La signora Maryam Rajavi, presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, ha accolto positivamente l’inserimento nella lista nera del direttore del carcere Evin e il rifiuto di vi ...

Stati Uniti impongono sanzioni a 14 Iraniani

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 14 cittadini iraniani coinvolti nell'assassinio di Kazem Rajavi, un oppositore politico al regime degli Ayatollah, avvenuto a Coppet (VD) nel 1990. Un Tri ...

La signora Maryam Rajavi, presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, ha accolto positivamente l’inserimento nella lista nera del direttore del carcere Evin e il rifiuto di vi ...Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 14 cittadini iraniani coinvolti nell'assassinio di Kazem Rajavi, un oppositore politico al regime degli Ayatollah, avvenuto a Coppet (VD) nel 1990. Un Tri ...