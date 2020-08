Enola Holmes, ecco il trailer italiano del film Netflix con Millie Bobby Brown (Di mercoledì 26 agosto 2020) Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Enola Holmes, il nuovo film in arrivo a partire dal 23 settembre 2020. Il filmato introduce Millie Bobby Brown (che presta il volto a Eleven nella serie televisiva Stranger Things) nei panni della protagonista. https://youtu.be/4NRzWiRw8VI Confermata anche la trama ufficiale. La protagonista del lungometraggio, come anticipato dallo stesso titolo, sarà Enola Holmes, l’arguta sorella di Sherlock e Mycroft. La ragazzina vive felice insieme alla madre, fino a quando – un giorno apparentemente normale – la donna scompare. Enola decide di contattare Sherlock e Mycroft per risolvere il mistero. I fratelli maggiori ... Leggi su optimagazine

