Emissione di cenere dal Nuovo Cratere di Sud-Est: ricaduta fino a Catania [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “durante la notte è proseguita l’Emissione di cenere dal Nuovo Cratere di SE, che ha causato una modesta ricaduta di cenere fino a Catania. A partire dalle prime ore del mattino, è gradualmente diminuita l’Emissione di cenere. Tale fenomeno è cessato a partire dalle ore 06.50 UTC circa. Per quanto riguarda l’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico, essa continua a mostrare delle marcate oscillazioni che, nell’insieme, definiscono un trend sostanzialmente stazionario che si mantiene principalmente nell’intervallo dei valori medi. La ... Leggi su meteoweb.eu

NewSicilia : #Etna, nuova emissione di cenere. #Ingv #Catania #Newsicilia - almattone : RT @meteoeradar: Nuova emissione di fumo e cenere dall'#Etna poco fa. - meteoeradar : Nuova emissione di fumo e cenere dall'#Etna poco fa. - LucianoQuaranta : RT @DeskAeronautico: ?? Emesso nuovo Volcano Observatory Notices for Aviation di colore ROSSO per emissione di cenere vulcanica dall'#Etna h… - italiavola : RT @DeskAeronautico: ?? Emesso nuovo Volcano Observatory Notices for Aviation di colore ROSSO per emissione di cenere vulcanica dall'#Etna h… -