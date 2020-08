Emicrania: esercizio aerobico riduce gli attacchi (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’esercizio aerobico può aiutare a diminuire gli attacchi di Emicrania secondo una meta-analisi pubblicata sul Journal of Headache and Pain L’esercizio aerobico può essere associato a una riduzione del numero di giorni di Emicrania. E’ quanto evidenziato da prove di qualità moderata derivanti da una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicata sul Journal of Headache and… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

