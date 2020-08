Elodie pazzesca col nuovo look, addio treccine: la cantante non ha rivali [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Elodie ha dato un taglio alle treccine, ma il suo nuovo look continua a fare impazzire i fan. Bella e brava, Elodie sempre al top La cantante di Andromeda continua a prendere punti su tutti i fronti: sia nell’ambito della sua professione, il suo ultimo pezzo Guaranà sta riscontrando molto successo, sia per le sue … L'articolo Elodie pazzesca col nuovo look, addio treccine: la cantante non ha rivali FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

peppe_zk : RT @conglomerato: Pazzesca Ciclone, pazzesca Elodie che la balla divinamente #BattitiLive2020 - valerio_91_ : Pazzesca Elodie che una canzone ha salvato la puntata #BattitiLive2020 - conglomerato : Pazzesca Ciclone, pazzesca Elodie che la balla divinamente #BattitiLive2020 - arbitromirko : Elodie figa pazzesca - fedeedoscana : Elodie ha fatto 3 hit in 8 mesi, un album in top10 da mesi e sui social fa numeri pazzeschi. Pazzesca. -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie pazzesca Elodie pazzesca col nuovo look, addio treccine: la cantante non ha rivali [FOTO] MeteoWeek Elodie pazzesca col nuovo look, addio treccine: la cantante non ha rivali [FOTO]

La cantante di Andromeda continua a prendere punti su tutti i fronti: sia nell’ambito della sua professione, il suo ultimo pezzo Guaranà sta riscontrando molto successo, sia per le sue doti estetiche, ...

La cantante di Andromeda continua a prendere punti su tutti i fronti: sia nell’ambito della sua professione, il suo ultimo pezzo Guaranà sta riscontrando molto successo, sia per le sue doti estetiche, ...