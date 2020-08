Elezioni Toscana: Nardella, Giani ce la può fare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci sono ahime' in Toscana molte differenze fra le province - ha aggiunto Dario Nardella - Questo forse e' l'unico elemento di difficolta'che dobbiamo vincere ma sono abbastanza ottimista Leggi su firenzepost

DantiNicola : Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscan… - repubblica : Toscana, dopo 30 torna il simbolo del Pci alle elezioni - LottiLuca : Trovate qui una mia intervista a @luigicaroppo @qn_lanazione: si parla della Toscana, delle prossime elezioni e del… - lancellone : RT @lorenzodalai: Ho il presentimento che @nzingaretti perderà tutte le prossime elezioni regionali. In Toscana vincerà il candidato di #Re… - FirenzePost : Elezioni regionali in Toscana: a Firenze 200 operatori per evitare assembramenti -