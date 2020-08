Elettra Lamborghini | l’annuncio | ‘Ora dieta prima del matrimonio’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di dieta per Elettra Lamborghini dopo qualche eccesso estivo di troppo. La cantante deve perdere peso visto che si sposerà a breve. Era stata una estate all’insegno della salute e della dieta, ma Elettra Lamborghini, complice evidentemente un metabolismo ballerino, è riuscita di nuovo a recuperare dei chili di troppo. Situazione che ha fatto … L'articolo Elettra Lamborghini l’annuncio ‘Ora dieta prima del matrimonio’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

L’Associazione ASD Montespertoli Calcio è felicissima di organizzare nella data del 27 agosto 2020 il concerto “Ritmo D’Estate, Montespertoli 2020” con l'obiettivo di regalare alla comunità una piacev ...

La nuova canzone di Elettra Lamborghini? Il remix di “Whoppa” di Tinie Tempah

A chi le chiede quando pubblicherà un'altra canzone, Elettra Lamborghini risponde, tramite le sue storie, che in effetti l'ha appena pubblicata. Ovviamente la cantante gioca sul fatto che è stato pubb ...

