Elettra Lamborghini a dieta prima del matrimonio, ha esagerato ed è ingrassata (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Manca un mese esatto al matrimonio di Elettra Lamborghini che da oggi è a dieta perché nell’ultimo periodo ha davvero esagerato ed è ingrassata (Foto). In genere le spose dimagriscono un bel po’ prima di arrivare all’altare e a causa dello stress per i preparativi anche Elettra Lamborghini aveva perso un bel po’ di peso. Approfittando dei regali del suo metabolismo la cantante aveva anche aggiunto anche della sana attività fisica ma negli ultimi giorni lei e Afrojack hanno mangiato di tutto. In vacanza si sono lasciati andare alla buona tavola ma soprattutto a gelati e panini. E’ sul suo profilo social che come sempre tra una storia e l’altra la simpatica ... Leggi su ultimenotizieflash

Kikimora_jb : @SalonedelLibro I tweet di Elettra Lamborghini - SkyTG24 : Elettra Lamborghini e Tinie insieme per il remix di Whoppa - GRANATARITA1 : @ElettraLambo elettra lamborghini la regina di sanremo...?????? - RadioNovesei96 : Now Playing: Elettra Lamborghini - Hola Kitty (feat. Bizzey)#Solo Quelle che Suonano Bene! - mizzica_ : @ElettraLambo mi piacerebbe ricevere un saluto dalla #simpaticissima Elettra Lamborghini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack TGCOM Le foto di Simone Susinna e Ana Moya

Simone Susinna, dopo la fine della storia con Mariana Rodriguez, riappare con Ana Moya Calzado Il modello ed ex naufrago sull'Isola dei famosi, Simone Susinna, fino all'anno scorso fidanzato con Maria ...

Tinie insieme a Elettra Lamborghini nella nuova versione di 'Whoppa'

Spettacoli e Cultura - Per l'artista inglese di origini nigeriane si tratta del terzo singolo pubblicato quest'anno, dopo "Moncler" ft. Tion Wayne e "Top Winners" ft. Not3s. Visualizza quest ...

Simone Susinna, dopo la fine della storia con Mariana Rodriguez, riappare con Ana Moya Calzado Il modello ed ex naufrago sull'Isola dei famosi, Simone Susinna, fino all'anno scorso fidanzato con Maria ...Spettacoli e Cultura - Per l'artista inglese di origini nigeriane si tratta del terzo singolo pubblicato quest'anno, dopo "Moncler" ft. Tion Wayne e "Top Winners" ft. Not3s. Visualizza quest ...