Eleonora Daniele, lacrime per il piccolo Evan: “Nessuno ha fatto nulla” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Eleonora Daniele da poco diventata mamma della piccola Carlotta, con un post social manifesta tutto il suo dispiacere per la storia di Evan. Ecco cosa ha scritto. Fonte foto: Instagram (screenshot)E’ il piccolo Evan il protagonista di uno dei post della conduttrice di Rai Uno che nella prossima stagione tv tornerà con il suo programma Storie Italiane. Si tratta del bambino morto in ospedale dove era stato portato a seguito delle percosse per cui adesso è indagata la mamma. Le parole della conduttrice colpiscono davvero tutti: ecco le prove. Eleonora Daniele, lacrime sui social per Evan: “Non può morire un bambino in questo modo” Fonte: Instagram (screenshot – ... Leggi su chenews

