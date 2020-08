Egitto, sta bene il 27enne siciliano fermato all’aeroporto: «Mamma tranquilla, sto per tornare in Italia» (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Mamma sto bene. State tranquilli. Aspetto che il magistrato firmi il mio rilascio e poi prendo l’aereo e torno in Italia»: sono state queste le prime parole al telefono con la propria famiglia di Calogero Nicolas Valenza. Del 27enne originario di Gela non si avevano notizie da tre giorni: era stato fermato dalla polizia egiziana, appena giunto all’aeroporto del Cairo, perché indagato nell’ambito di una indagine per traffico internazionale di droga. Calogero lavora come pr in Spagna ed era appena arrivato in Egitto per visitare un’amica. Prima di risentirlo oggi, la madre aveva ricevuto la sua ultima telefonata domenica 23 agosto alle 11: Nicolas aveva confermato che in serata sarebbe partito per ... Leggi su open.online

Ragazzo gelese arrestato in Egitto, Cancelleri: "La Farnesina sta seguendo il caso"

Egitto: torna a casa il giovane siciliano fermato per traffico internazionale di droga

Egitto, siciliano fermato al Cairo rompe silenzio: sto bene, torno a casa

