Egitto, scomparso al Cairo un italiano di 27 anni. Sarebbe stato fermato in aeroporto dalla polizia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lavora come Pr in Spagna ed era appena arrivato in Egitto per visitare un’amica. Calogero Nicolas Valenza è scomparso al Cairo ormai tre giorni fa, quando la famiglia ne ha perso le tracce. La madre avrebbe ricevuto la sua ultima telefonata domenica 23 agosto alle 11: Nicolas aveva confermato che in serata Sarebbe partito per l’Egitto e che si Sarebbe fatto sentire una volta arrivato a destinazione. Invece da quel momento non c’è stato più alcun contatto. Il telefono cellulare è irraggiungibile. Originaria di Gela, la famiglia si è ora rivolta al ministero degli Esteri. La Farnesina avrebbe comunicato ai genitori che Valenza è stato fermato – ... Leggi su open.online

