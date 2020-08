Ecco di cosa parla “Tenet”, il capolavoro di Nolan che cambia le regole del film d’azione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla fine è arrivato. O all’inizio. O poco prima. Il problema con “Tenet”, l’ultimo film di Christopher Nolan, attesissimo da mesi e incaricato del difficile ruolo di salvare la stagione cinematografica 2020, è che dopo qualche ora si perde l’orientamento nel tempo. Ormai non è uno spoiler parlarne (se ne parla anche in uno dei vari trailer), visto che tutta la vicenda ruota intorno al concetto di “inversione”, una nozione molto Nolaniana per cui oggetti e persone, a un certo punto, cambiano direzione temporale e vanno nel passato, non nel futuro. Le azioni si svolgono all’incontrario, il prima diventa dopo, la causa è l’effetto (ed eppure il viaggio nel tempo non c’entra nulla). Il tutto si complica ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa Google, ecco cosa sono i Career Certificates ea chi si rivolgono Forbes Italia La grande lirica in scena a Taormina. Uno dei protagonisti si racconta: Simone Alaimo e la sua passione per la Sicilia

Il teatro Antico di Taormina si prepara ad accogliere “Opera made in Sicily, Gala lirico con le star siciliane della lirica”. Il prestigioso evento si inserisce nel ricco programma del Festival Lirico ...

Un’ordinanza che tutela anche i locali come il Billionaire: ecco cosa c’è davvero dietro la lite social tra Briatore e il sindaco di Arzachena

Il botta e risposta social andato avanti per giorni a suon di video, si è esaurito con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che augura “buona guarigione” a Flavio Briatore, ricoverato al San Raf ...

