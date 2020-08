Ecco come abbiamo migliorato la nostra sanità pubblica (Di mercoledì 26 agosto 2020) di Elisa Pirro e Gilda Sportiello, capigruppo nella Commissione Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera La sanità pubblica è un patrimonio straordinario nel nostro Paese: mai come quest’anno abbiamo visto l’effetto dei continui tagli di risorse avvenuti in passato e quanto sia fondamentale invece difendere il nostro servizio sanitario nazionale pubblico e universale. Il Movimento 5 Stelle, in tutti i livelli istituzionali, si è sempre battuto per difendere questo presidio fondamentale per la salute pubblica. Appena arrivati al governo, con la prima legge di Bilancio del 2019, abbiamo portato il livello del finanziamento al Servizio sanitario nazionale a 114 miliardi e 451 milioni di euro, prevedendo un ulteriore incremento di 2 miliardi per l’anno ... Leggi su ilblogdellestelle

Bonus casalinghe agosto 2020: ecco a chi spetta e a cosa serve

Roma - Il bonus casalinghe agosto 2020 non è un vero bonus ma è un fondo per casalinghe per la formazione delle donne senza lavoro. Ma vediamo come funziona il bonus casalinghe 2020 e per cosa serve.

Pizza e vino si può fare? Ecco degli abbinamenti da provare!

La pizza è senza dubbio tra le preparazioni culinarie più conosciute e consumate al mondo. L’arte tradizionale del pizzaiolo napoletano è oltretutto patrimonio culturale dell’Unesco dal 2017. Pizza ma ...

