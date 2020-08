“È doloroso”. Valeria Marini, la confessione arriva come un fulmine a ciel sereno: “Ha fatto il tampone” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non è un bel periodo per Valeria Marini e neanche per l’Italia intera. Lo ha confessato la stessa soubrette dopo aver dichiarato di essersi sottoposta al tampone naso-gola. Dopo le serate passate in Sardegna (dove si è verificato un boom di contagiati), ha pensato fosse giusto sapere se ha contratto il Coronavirus. Non è stato facile, ha spiegato, ma per fortuna non ha il Covid-19. Ha poi parlato di due suoi amici: Flavio Briatore e Federico Fashion Style. Se ci sono dubbi sul contagio del manager, sappiamo invece per certo che l’hairstylist stia combattendo davvero contro il virus. Emergono sempre nuove notizie sui personaggi famosi contagiati, e per fortuna la Marini può tirare un sospiro di sollievo. Sta bene, proprio come starebbe bene Briatore, dopo gli ultimissimi ... Leggi su caffeinamagazine

