“E’ diventato Messi grazie al Barcellona. Se vuole andarsene deve portare 700 milioni”: frecciata alla ‘Pulce’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart, ha detto la sua sulla situazione Messi al programma ‘Marcador’ di ‘Radio MARCA’. Pesanti frecciate all’indirizzo del fuoriclasse argentino: “Voglio molto bene a Messi, ma ne voglio di più al Barcellona. Se vuole andare via, pagassero la clausola. È una cosa che a me è già successa, me lo hanno fatto alle spalle con Figo. E qui è la stessa cosa, c’è una clausola di 700 milioni e i contratti lo confermano. Capisco che il suo entourage gli stia facendo pressioni per andarsene, ma se io fossi il presidente del Barcellona non accetterei neanche un euro in meno. Non può farlo ora, se ne andrà nel 2021. Ho visto il ... Leggi su calcioweb.eu

Linkiesta : Una soap opera trash, un video promozionale di una famiglia disfunzionale. Questo è stato il discorso di Melania a… - Gazzetta_it : #Milan in pole per Brahim #Diaz: è diventato grande con Guardiola e Zidane - fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - d31v78 : @FELIX38528245 @Marco562017 Quindi cosa vuoi dire? che Pogba è diventato forte dall'agosto 2014 e prima era una seg… - FrankcescoRossi : RT @pbecchi: Berlino sarebbe diventato il centro europeo della protesta contro le politiche securitarie dei governi. Si attendeva un milion… -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ diventato Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews