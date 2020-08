E’ arrivato il “Netflix kosher” per gli ebrei tradizionalisti: eliminati i contenuti immorali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – Gli ebrei osservanti che non desiderano trovare contenuti sconvenienti o diseducativi hanno a disposizione un nuovo servizio di streaming che consente loro di saltare le parti volgari. Ecco quindi Tov, soprannominato il «Netflix kosher» dal quotidiano israeliano Haaret z, rivolto agli ebrei ortodossi che seguono le leggi religiose più tradizionaliste. Gli spettatori possono scegliere il proprio livello di censura: si parte dal semplice avviso che può appare poco prima di una scena giudicata immorale, che consente allo spettatore di premere un pulsante e saltare direttamente alla parte successiva, a spettacoli in cui alcuni contenuti sono stati precedentemente cancellati. Alcune serie televisive o film sono tabù, come ad esempio Game of Thrones. Il servizio, che ... Leggi su ilprimatonazionale

camillabettiol : @MaiUnaG46760149 Porca miseriaaaa a che punto è arrivato il film? Che lo metto su netflix - coronaeboreaIis : RT @fearwlllose: è arrivato il grande giorno, grazie @netflix oggi qualche diritto - fearwlllose : è arrivato il grande giorno, grazie @netflix oggi qualche diritto - _hanjingyi : @Y00NGIJK Io l'avevo da tempo su Netflix perché ho impostato la lingua inglese, ora è arrivato proprio su quello it… - _peacewillwin_x : ok è arrivato il momento di disdire Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato “Netflix The CW: la nuova stagione inizierà nel 2021, ecco la programmazione Teleblog