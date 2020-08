Dzeko Juventus, non solo il bosniaco: altri tre giocatori coinvolti nell’affare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dzeko Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso danno la priorità al reparto offensivo con il toto-nome per il prossimo centravanti ormai iniziato. Dzeko obiettivo primario: scalzato Milik sulla lista della spesa di Fabio Paratici. Nella trattativa altri tre giocatori. Dzeko Juventus, non solo il bosniaco: altri tre giocatori coinvolti nell’affare Edin Dzeko è la prima opzione per l’attacco della Juventus: secondo quanto riferito da Sportmediaset infatti Paratici sta lavorando per portare il bosniaco alla Continassa. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : Attacco #Juventus, in cima alla lista di #Pirlo c'è #Dzeko - MarioGiunta : Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - infoitsport : Calciomercato Juventus, tutti i nomi di Pirlo: da Paredes a Dzeko - filippo898 : RT @FalvoFederico: In barba al distanziamento, #Juventus e #Dzeko sono seriamente molto vicini. #calciomercato - filippo898 : RT @augustociardi75: Se proprio non vi sono bastati oltre 100 gol in 5 stagioni, il fatto che ogni estate club come #Juventus e #Inter cerc… -