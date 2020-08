Dua Lipa: «Gli ultimi mesi sono stati surreali. Ho visto tanta gente ballare in casa, organizzare delle feste su zoom con le mia musica» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Esce il 28 agosto “Club Future Nostalgia”, una raccolta di nuovi remix in Dua Lipa si è valsa della collaborazione di una serie incredibile di superstar, di nomi celebri della scena underground e dei migliori talenti dance al mondo. L’album è stato curato e remixato in formato mixtape da The Blessed Madonna. La dj e produttrice Marea Stamper, conosciuta come The Blessed Madonna, nata nel Kentucky, cresciuta a Chicago e che ora vive e lavora a Londra, è uno dei nomi più celebrati nella cultura club mondiale. “Club Future Nostalgia” è un mix eclettico ed euforico tra passato e presente, è una celebrazione di mondi musicali che si incontrano, la house anni ’90 che si unisce senza interruzioni al miglior pop del 2020, con un tocco di soul anni ’80 e ... Leggi su domanipress

