Drammatico incidente in mattinata nel milanese: morto sul colpo un uomo di 62 anni alla guida di una moto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dramma a San Giuliano milanese, comune italiano di 39 085 abitanti della città metropolitana di Milano. Intorno alle 7 di stamane in via dei Platani un uomo ha perso il controllo della sua moto e, dopo essere caduto rovinosamente dal mezzo, è morto. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

NewSicilia : ?? ?????????????????? - Drammatico incidente a #Belpasso: due minori in ospedale. #Incidentistradali #Cronaca #Catania… - lpacchin : NEWS #ticino Drammatico scontro in Puglia, morto un 25enne argoviese - lpacchin : NEWS #ticino Drammatico scontro in Puglia, morto un 25enne argoviese - blogsicilia : Drammatico incidente a Carini, auto in fiamme, salvati in tre - - News_Auto_cars : Takuma Sato sbanca la 500 Miglia di Indianapolis, drammatico incidente per Pigot -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente Drammatico incidente a Carini, auto in fiamme, tre giovanissimi in codice rosso (FOTO) BlogSicilia.it Julio Valentin González, più forte del destino: il sogno italiano, il tragico incidente e il ritorno in campo

Julio González approda in Italia al Vicenza, ma un brutto incidente d'auto lo costringe all'amputazione di un braccio: tornerà a giocare in Paraguay. Sognava di sfondare in Serie A come prima di lui a ...

Cosenza, precipita aereo da turismo: morte due persone

Drammatico incidente questa mattina a Cassano dello Jonio, in contrada Murata, nelle vicinanze di un’azienda agricola. Come riferisce anche Tgcom24, un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo. L’ ...

Julio González approda in Italia al Vicenza, ma un brutto incidente d'auto lo costringe all'amputazione di un braccio: tornerà a giocare in Paraguay. Sognava di sfondare in Serie A come prima di lui a ...Drammatico incidente questa mattina a Cassano dello Jonio, in contrada Murata, nelle vicinanze di un’azienda agricola. Come riferisce anche Tgcom24, un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo. L’ ...