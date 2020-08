Dossier 'Nevica plastica', 200 mln di frammenti all'anno su montagne Valle d'Aosta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Ogni anno 200 milioni di frammenti all'anno 'Nevicano' sulle montagne della Valle d'Aosta, in pratica 'cadono' ogni anno 25 chili di plastica sulle montagne più alte d'Italia. Sono i primi risultati della ricerca effettuata sulle nevi residue delle Nevicate dell'anno grazie ai campionamenti effettuati in Valle d'Aosta in occasione del Tor des Géants 2019. La Cooperativa Erica, in collaborazione con lo European Research Institute e VdaTralier, società che organizza il Tor des Géants, e l'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (Aica), ha condotto nel corso dell'ultima edizione ... Leggi su liberoquotidiano

