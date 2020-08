Dopo il documentario, arriva anche la serie su Tiger King (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’impressione generale, nel guardare gli episodi della docuserie Tiger King, era che la realtà spesso e volentieri superi di gran lunga la fantasia. Ora però sarà ancora una volta la finzione a superare i fatti reali, dato che è in arrivo una miniserie fiction dedicata alla vicenda raccontata dal documentario a episodi divenuto popolarissimo su Netflix nei primi mesi del lockdown. Il titolo, almeno per ora, è Joe Exotic, prendendo quindi in prestito il nome del bizzarro personaggio che, Dopo anni a lucrare su un grottesco allevamento di tigri, è ora in carcere per aver tentato di commissionare l’omicidio della sua acerrima rivale, l’animalista dal passato oscuro Carole Baskin. A ordinare ufficialmente l’adattamento ... Leggi su wired

La veterana del Saturday Night Live interpreterà l'amante dei gatti Carole Baskin. È ufficiale: la veterana del Saturday Night Live e vincitrice di due Emmy Kate McKinnon sarà Carole Baskin in una ser ...

Joe Exotic: la miniserie arriverà su NBC e Peacock

Dopo il documentario scandalo di Netflix, l'interesse nei confronti della miniserie su Joe Exotic è cresciuto enormemente, e non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo.

La veterana del Saturday Night Live interpreterà l'amante dei gatti Carole Baskin. È ufficiale: la veterana del Saturday Night Live e vincitrice di due Emmy Kate McKinnon sarà Carole Baskin in una ser ...