Donna rimane imprigionata nella volante del marito poliziotto e muore per il forte caldo

Una Donna è morta dopo essere rimasta imprigionata nella volante del marito poliziotto: la causa del decesso è stato il forte caldo all'interno del veicolo. Clara Paulino, mamma e moglie residente in Florida, è morta in seguito ad un misterioso e tragico incidente. La Donna è stata trovata priva di vita all'interno della volante di

AnnamariaGalav2 : RT @uomo_pioggia: E comunque “sono tuo ” .... rimane sempre la frase più bella da dire ad una donna. - uomo_pioggia : E comunque “sono tuo ” .... rimane sempre la frase più bella da dire ad una donna. - fil_mari42 : @threecheeers Rimane il fatto che dire 'uomo uccide donna in quanto uomo' è di per sé incompleto e sbagliato - Dejan109 : @Milanistifurios A mio avviso il problema non è lui, lui fa solo il suo lavoro, e simpatico o no, lo fa anche bene.… - M4RI4SD4 : sono tornata donna ma el patrón rimane perché sì -

Ultime Notizie dalla rete : Donna rimane Auto si ribalta Donna rimane schiacciata L'Arena Orientamento universitario: cari studenti, seguite il vostro sogno

Interrogarsi su se stessi, su come ci si vede da adulti: è questo il passo decisivo per orientarsi nella scelta dell’università. Senza subire la pressione della performance a tutti i costi e ascoltand ...

Incidenti da paura: tre bambini feriti. Due gli scontri, in via Sanzio e all’uscita della bretella

SENIGALLIA - Quattro bambini di 3, 6, 8 ed 11 anni sono rimasti coinvolti ieri in due incidenti stradali. Tre di loro sono feriti ma in maniera non grave. Il primo incidente si è verificato alle 12.35 ...

