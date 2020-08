Dj morta: nuovi accertamenti su tracce biologiche trovate nel'auto di Viviana (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messina, 26 ago. (Adnkronos) - nuovi accertamenti, questa mattina, alle 10.30, presso il laboratorio genetico forense della Polizia scientifica di Palermo, per esaminare alcune tracce biologiche, sei in tutto, ritrovate sulla Opel Corsa di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Gli esperti nominati dal Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo dovranno accertare di che tipo di tracce biologiche si tratta e, soprattutto, se sono recenti. Tra le ipotesi avanzate dalla Procura, anche se non è la pista privilegiata, c'è quella dell'incidente stradale in cui il piccolo, senza la cintura allacciata al seggiolino, avrebbe sbattuto la testa e si sarebbe ferito. ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Dj morta: nuovi accertamenti su tracce biologiche trovate nel'auto di Viviana... - CorriereQ : Dj morta: nuovi esami Dna, anche su 6 tracce biologiche auto - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: strade che possono mantenere un rapporto già finito agli effetti pratici, e questo si traduce in una ricerca ai limit… - marcomoriconi3 : Dj morta, oggi l'autopsia sul corpo di Gioele. Nuovi accertamenti Dna su 6 tracce biologiche in auto… - OperaFisista : Dj morta: nuovi esami Dna, anche su 6 tracce biologiche auto - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : morta nuovi Dj morta: nuovi esami Dna, anche su 6 tracce biologiche auto ANSA Nuova Europa Dj morta: nuovi accertamenti su tracce biologiche trovate nel'auto di Viviana

(Adnkronos) - Nuovi accertamenti, questa mattina ... la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Gli esperti nominati dal Procuratore di Patti Angelo ...

La capitolazione della Chiesa UsaLe gerarchie cattoliche americane tifano Trump

Reminiscenze bibliche e capitalistiche per la serata inaugurale della Convention repubblicana, che nella mattinata del 24 agosto ha visto i 336 delegati, riuniti a Charlotte in rappresentanza dei 50 S ...

(Adnkronos) - Nuovi accertamenti, questa mattina ... la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Gli esperti nominati dal Procuratore di Patti Angelo ...Reminiscenze bibliche e capitalistiche per la serata inaugurale della Convention repubblicana, che nella mattinata del 24 agosto ha visto i 336 delegati, riuniti a Charlotte in rappresentanza dei 50 S ...