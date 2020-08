Dj morta: micro tracce di sangue sul cranio di Gioele, ha battuto la testa in auto?/Adnkronos (3) (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Adnkronos) - Presente oggi anche l'entomolgoo Stefano Vanin: "C'è una fauna entomologica" anche sul corpicino del piccolo Gioele, come spiega il professor Stefano Vanin. "Adesso come nel caso della madre è tutto da analizzare in laboratorio", dice. E sostiene che "non c'è la prova regina". "Capisco che ci sia questo bisogno di risposte, ma vi dico anche che c'è un milione di insetti - sottolinea - finché non analizzeremo questi insetti in laboratorio non si potrà dire molto". "Oggi come oggi" non è possibile capire se il bambino sia "morto vicino alla madre Viviana", come dice ancora Vanin. "Sono stati raccolti un sacco di elementi sia per quanto riguarda la componente medica che veterinaria ed entomologica - aggiunge - quindi di elementi raccolti ce ne sono. Noi abbiamo una serie di requisiti a cui ... Leggi su iltempo

Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa, potrebbe essere deceduto già nell'incidente avvenuto sulla A20 Me ...

Messina, 26 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Sul cranio di Gioele "sono state riscontrate" delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". Forse, il bambino di 4 anni trov ...

