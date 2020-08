Disordine pubblico. Gli autisti dei bus si armano di spray al peperoncino per autodifesa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Spary urticanti, corsi di Muay Thay (la boxe thailandese), ma anche Krav Maga, un sistema di combattimento israeliano che mischia wrestling, aikido, judo e karate. Potrebbe sembrare un toutorial trovato su youtube che prova a dare consigli sull’autodifesa, ma non è così. È davvero il caos sui mezzi di trasporto pubblici, così il sindacato Faisa Sicel, decide di non aspettare il fare fraccomodo del governo e di agire da sè per ‘cercare di portare -per quanto si possa considerare tale con questo meccanismo- un po’ più di ordine e sicurezza’. Se si arriva a tanto è perchè nessuno ha impedito che si arrivasse a tanto. Assurdo che non sia stato fatto nulla al riguardo e che si sia costretto gli autisti dell’Atac, a causa delle continue risse e/o ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Disordine pubblico Quei preti contro l'ordinanza:|"Caro Musumeci, hai sbagliato" Live Sicilia Notte di tensioni e disordini a Parigi dopo la sconfitta del Psg nella finale di Champions League, arrestate 148 persone

Notte di tensioni e scontri a Parigi dopo la sconfitta per 1-0 subita dal Paris Saint-Germain per mano del Bayern Monaco nella finale di Champions League. La polizia ha comunicato su Twitter di aver a ...

Stadio, indagini concluse. De Pasquale: "Ho garantito ordine e sicurezza pubblica"

Nelle scorse settimane il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale è stato raggiunto da un avviso di chiusura delle indagini preliminari in merito alla vicenda stadio. Le contravvenzioni ipotizzate a ...

