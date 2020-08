Dietro il rinnovo di The Crown 6 lo zampino del nuovo cast: “Furiosi all’idea di avere una sola stagione!” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il rinnovo di The Crown 6, arrivato a sorpresa quest'estate dopo che Netflix aveva annunciato la fine della serie con la quinta stagione, è un ritorno al progetto originario di Peter Morgan, creatore e showrunner della serie. A mettere un freno alle ambizioni di completare le sei stagioni previste per la saga reale inglese, rivela lo sceneggiatore, era stata una certa stanchezza dettata dai ritmi di lavoro frenetici: un anno per scrivere le sceneggiature e due per girare le relative stagioni (finora Netflix ne ha prodotte due per volta). Ma poi ha prevalso lo spirito iniziale, anche grazie all'idea di dare al nuovo cast che subentrerà con la quinta stagione la stessa opportunità di calarsi nei personaggi della famiglia Windsor che era stata data ai precedenti interpreti. Come ha raccontato di ... Leggi su optimagazine

