Diaco in lacrime ascolta Kledi e gli parla di una bambina (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un’intervista piena di emozioni e ricordi oggi a Io e Te sia per Pierluigi Diaco che per Kledi Kadiu (Foto). Uno conduttore, l’altro ospite pronto a raccontare un passato che non potrà mai dimenticare, che in tanti non dobbiamo dimenticare. Entrambi commossi fino alle lacrime negli stessi momenti ma era davvero difficile non emozionarsi oggi ascoltando Kledi Kadiu, vivendo con la sua voce quel viaggio della speranza, l’esodo di quando il ballerino aveva solo 17 anni e in pochi minuti si ritrovò tra 20mila persone su una nave che lo portava in Italia. E’ straziante immaginare quei momenti mentre Kledi li racconta ma è quando parla della sua famiglia che Diaco cede e lascia scendere le ... Leggi su ultimenotizieflash

