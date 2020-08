Di Maio fa autoironia sulla tintarella: "Mi metterò la crema 50", e pubblica le sue foto famose... (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luigi Di Maio ci scherza su. La sua abbronzatura più che invidabile, mostrata durante l'incontro col suo omologo cinese Wang Yiha, ha impazzato sui social tra un mare di meme e post ironici. Quando ormai è sera, il ministro degli Esteri si concede una battuta: ""Ragazzi... prometto che la prossima estate metterò la crema 50. E grazie per avermi reso questa giornata più leggera". Di Maio pubblica anche un collage di foto in cui il suo volto compare al posto di quello del campione di basket Michael Jordan, in una foto di gruppo della famiglia dei Robinson (famoso telefilm anni '80-'90 e in una scena del famoso film "Totò e l'ambasciatore di Catonga". Leggi su iltempo

